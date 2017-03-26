Товарищеские матчи. «Зенит» обыграл «Уфу», ЦСКА победил тульский «Арсенал»
Товарищеские матчи
Зенит – Уфа – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Данни (90).
«Зенит»: Лодыгин (Лунев, 46), Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито, Молло, Эрнани, Хави Гарсия (Мусаев, 82), Маурисиу, Данни, Кержаков (Юсупов, 46).
«Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Никитин, Живоглядов, Сысуев, Сафрониди (Йокич, 75), Ванек, Пауревич, Зубарев (Пуцко, 56), Фатаи.
ЦСКА – Арсенал Тула – 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Витиньо (50), 2:0 – Витиньо (73).
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, А. Березуцкий (Гордюшенко, 67), Набабкин, В. Березуцкий, Щенников (Ионов, 84), Ионов (Жамалетдитнов, 60), Гордюшенко, (Хосонов, 46), Кучаев, Витиньо, Оланаре
«Арсенал»: Габулов (Левашов, 46), Беляев, Денисов, Иванов, К. Комбаров (Хагуш, 46; Голуб, 66), Думбия, Горбатенко, Бурчану, Буранов, Александров, Шевченко (Расич, 46).
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