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    Криштиану Роналду: «Знаю, сколько забил, но это не самое главное»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Венгрии ЧМ-2018

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, автор дубля в матче квалификации ЧМ-2018 с Венгрией (3:0), поделился впечатлениями об игре.

    Нападающий «Реала» с 9 голами возглавил гонку бомбардиров турнира и вышел на 4-е место в истории среди игроков европейских сборных.

    «Знаю, сколько забил, но это не самое главное. Куда важнее, что мы победили и боремся за выход на чемпионат мира.

    Сегодня мы начали как-то робко, не сразу отреагировали на тактику соперника, но стоило забить первый гол – и все изменилось. Мы стали играть лучше, увереннее и, естественно, забили еще.

    У нас хорошая команда, в которой много молодых игроков», – сказал Роналду.

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