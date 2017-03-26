Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, автор дубля в матче квалификации с Венгрией (3:0), поделился впечатлениями об игре.

Нападающий «Реала» с 9 голами возглавил гонку бомбардиров турнира и вышел на 4-е место в истории среди игроков европейских сборных.

«Знаю, сколько забил, но это не самое главное. Куда важнее, что мы победили и боремся за выход на чемпионат мира.

Сегодня мы начали как-то робко, не сразу отреагировали на тактику соперника, но стоило забить первый гол – и все изменилось. Мы стали играть лучше, увереннее и, естественно, забили еще.

У нас хорошая команда, в которой много молодых игроков», – сказал Роналду.