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    Роналду забил 70-й гол и вышел на 4-е место среди лучших снайперов европейских сборных

    Теги Криштиану Роналду Робби Кин сборная Португалии Герд Мюллер рейтинги квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

    Нападающий «Реала» забил 69-й и 70-й голы и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов европейских сборных всех времен, опередив Герда Мюллера и Робби Кина.

    В матчах за национальную команду на счету Роналду 12 дублей, три хет-трика и один покер.

    Пять голов Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре – на Андорру, Эстонию, Голландию и Швецию. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

    Топ-10 снайперов Европы за всю историю

    1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах

    2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

    3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

    4. Криштиану Роналду (Португалия) – 70 (137)

    5. Герд Мюллер (Германия) – 68 (62)

    6. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

    7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116)

    8. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 (68)

    9. Давид Вилья (Испания) – 59 (97)

    10. Ян Коллер (Чехия) – 55 (91)

    11. Йоахим Штрайх (ГДР) – 55 (102)

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