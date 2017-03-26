Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

Нападающий «Реала» забил 8-й и 9-й голы в турнире и вышел на первое место среди бомбардиров, обойдя поляка Роберта Левандовского, на счету которого 7 мячей.

Статистика квалификации ЧМ-2018

Роналду забил 70-й гол и вышел на 4-е место среди лучших снайперов европейских сборных