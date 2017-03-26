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    Квалификация ЧМ-2018. Роналду возглавил гонку бомбардиров, опередив Левандовского

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

    Нападающий «Реала» забил 8-й и 9-й голы в турнире и вышел на первое место среди бомбардиров, обойдя поляка Роберта Левандовского, на счету которого 7 мячей.

    Статистика квалификации ЧМ-2018

    Роналду забил 70-й гол и вышел на 4-е место среди лучших снайперов европейских сборных

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