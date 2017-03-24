Андрей Семенов: «Слышал свист в адрес сборной России. Это было неприятно»
Защитник сборной России Андрей Семенов дал комментарии после матча с командой Кот-д′Ивуара (0:2).
«Тактически переиграли, но уступили из-за двух ошибок. Переиграли полностью на стандартах, каких-то сантиметров не хватало.
Слышал свист. Это было неприятно. Что я могу сказать болельщикам? Тяжелый вопрос», – сказал футболист.
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