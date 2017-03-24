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    Андрей Семенов: «Слышал свист в адрес сборной России. Это было неприятно»

    Теги сборная России болельщики сборная Кот-д′Ивуара Андрей Семенов товарищеские матчи (сборные)

    Защитник сборной России Андрей Семенов дал комментарии после матча с командой Кот-д′Ивуара (0:2).

    «Тактически переиграли, но уступили из-за двух ошибок. Переиграли полностью на стандартах, каких-то сантиметров не хватало.

    Слышал свист. Это было неприятно. Что я могу сказать болельщикам? Тяжелый вопрос», – сказал футболист.

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    • Выйдет в плей-офф
      9%
    • Дойдет до 1/4
      1%
    • Дойдет до 1/2
      0%
    • Выйдет в финал
      1%
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      10%

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