Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гранит Джака: «По-моему, «Арсенал» стоит на одном уровне с «Баварией»

    Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов Арсенал возможные трансферы Гранит Джака

    Хавбек «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопросы.

    – Ты нашел в «Арсенале» то, чего искал?

    – Абсолютно. Потрясающий город, потрясающий клуб. Чемпионский титул – единственное, чего в последние годы не хватает «Арсеналу». Надеюсь, ситуация вскоре изменится в этом отношении.

    – Какие впечатления от двух поражений от «Баварии» со счетом 1:5?

    – Очень плохие.

    – «Арсенал» настолько сильно отстает от «Баварии»?

    – Нет, вовсе нет.

    – Но эти клубы не находятся на одном уровне?

    – Хм… С моей точки зрения, находятся.

    – То есть «Арсенал» столь же хорош, как и «Бавария»? Сочное заявление, если учитывать результаты. Не слишком смело?

    – Смело, да. Но мне так кажется. И эти поражения меня разозлили. Главным образом потому, что у меня хорошие воспоминания о матчах с «Баварией». «Боруссия» трижды обыгрывала мюнхенскую команду. И я не думаю, что гладбахский клуб равен по силе «Арсеналу». Так что…

    – Несмотря на два разгрома, «Бавария», должно быть, в тебе заинтересована.

    – Я об этом тоже читал. Но мне ничего не говорили, – сказал полузащитник.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться