Хавбек Гранит Джака ответил на вопросы.

– Ты нашел в «Арсенале» то, чего искал?

– Абсолютно. Потрясающий город, потрясающий клуб. Чемпионский титул – единственное, чего в последние годы не хватает «Арсеналу». Надеюсь, ситуация вскоре изменится в этом отношении.

– Какие впечатления от двух поражений от «Баварии» со счетом 1:5?

– Очень плохие.

– «Арсенал» настолько сильно отстает от «Баварии»?

– Нет, вовсе нет.

– Но эти клубы не находятся на одном уровне?

– Хм… С моей точки зрения, находятся.

– То есть «Арсенал» столь же хорош, как и ? Сочное заявление, если учитывать результаты. Не слишком смело?

– Смело, да. Но мне так кажется. И эти поражения меня разозлили. Главным образом потому, что у меня хорошие воспоминания о матчах с «Баварией». трижды обыгрывала мюнхенскую команду. И я не думаю, что гладбахский клуб равен по силе «Арсеналу». Так что…

– Несмотря на два разгрома, «Бавария», должно быть, в тебе заинтересована.

– Я об этом тоже читал. Но мне ничего не говорили, – сказал полузащитник.