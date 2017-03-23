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    Александр Самедов: «Если честно, непонятно такое отношение со стороны болельщиков «Локомотива»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Премьер-лига Россия болельщики

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал отношение к себе со стороны болельщиков  «Локомотива».

    – Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

    – Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

    – Недавно появилась новость: якобы раньше в вашем ресторане предоставлялась скидка в 10 процентов владельцам клубных карт «Локомотива», но теперь она не действует.

    – Абсолютно бредовая информация, – сказал Самедов.

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