Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал отношение к себе со стороны болельщиков «Локомотива».

– Ожидали, что болельщики «Локо» встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, непонятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

– Недавно появилась новость: якобы раньше в вашем ресторане предоставлялась скидка в 10 процентов владельцам клубных карт «Локомотива», но теперь она не действует.

– Абсолютно бредовая информация, – сказал Самедов.