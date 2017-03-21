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    Габи Фернандес: «На сегодняшний день «Реал» не лучше «Атлетико»

    Теги Реал Мадрид Севилья Атлетико Габи Фернандес примера Испания Коке Антуан Гризманн

    Хавбек «Атлетико» Габи Фернандес высказался насчет того, может ли атакующий полузащитник Антуан Гризманн перейти в «Реал».

    «Я не представляю Гризманна в другом клубе. Хотя он молод и может играть за любую команду мира. Но на сегодняшний день «Реал» не лучше «Атлетико», – дал комментарии футболист.

    Испанец дал понять, что после победы, одержанной «Атлетико» в матче с «Севильей» (3:1), турнирная ситуация в примере изменилась.

    «Мы с Коке реалисты. Мыслим одинаково. Некоторое время назад мы были близки к четвертому месту и говорили о том, как бы его занять. Сейчас «Атлетико» стал ближе к третьему. Нельзя игнорировать действительность. Наша цель – третье место. Будем бороться», – сказал футболист.

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