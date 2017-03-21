Хавбек «Атлетико» Габи Фернандес высказался насчет того, может ли атакующий полузащитник Антуан Гризманн перейти в .

«Я не представляю Гризманна в другом клубе. Хотя он молод и может играть за любую команду мира. Но на сегодняшний день «Реал» не лучше , – дал комментарии футболист.

Испанец дал понять, что после победы, одержанной «Атлетико» в матче с «Севильей» (3:1), турнирная ситуация в примере изменилась.

«Мы с Коке реалисты. Мыслим одинаково. Некоторое время назад мы были близки к четвертому месту и говорили о том, как бы его занять. Сейчас «Атлетико» стал ближе к третьему. Нельзя игнорировать действительность. Наша цель – третье место. Будем бороться», – сказал футболист.