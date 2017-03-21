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    Сергей Прядкин: «Позднее начала матча «Спартак» – «Зенит» связано с финалом Кубка Гагарина»

    Теги Спартак Зенит Сергей Прядкин Премьер-лига Россия телевидение РФПЛ болельщики КХЛ Кубок Гагарина календарь календарь Матч ТВ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался касательно матча «Спартак» – «Зенит», который пройдет в рамках 23-го тура чемпионата.

    Игра состоится в воскресенье, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

    «Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал – это одно, но это финал. Хоккеисты очень попросили полчаса времени – телевизионное вещание. Только из-за этого.

    Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства. Но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», – сказал функционер.

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