Балотелли пропустил первые 2 минуты матча против «Нанта» из-за сильно затянутых шнурков на бутсах

Нападающий «Ниццы» в начале матча 30-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.

26-летний форвард почувствовал, что у него слишком сильно затянуты шнурки на бутсах.

Балотелли не справился с проблемой самостоятельно, и в течение первых двух минут встречи сотрудники «Ниццы» помогали игроку.

Напомним, во время выступлений за «Манчестер Сити» Балотелли не мог справиться с манишкой без посторонней помощи.

В 17 матчах чемпионата Франции Балотелли забил 10 голов.