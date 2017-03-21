Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Балотелли пропустил первые 2 минуты матча против «Нанта» из-за сильно затянутых шнурков на бутсах

    Теги Ницца Нант лига 1 Франция видео Марио Балотелли игровая форма

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в начале матча 30-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.

    26-летний форвард почувствовал, что у него слишком сильно затянуты шнурки на бутсах.

    Балотелли не справился с проблемой самостоятельно, и в течение первых двух минут встречи сотрудники «Ниццы» помогали игроку.

    Напомним, во время выступлений за «Манчестер Сити» Балотелли не мог справиться с манишкой без посторонней помощи.

    В 17 матчах чемпионата Франции Балотелли забил 10 голов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться