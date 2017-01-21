Марио Балотелли: «Это нормально, что болельщики «Бастии» всю игру ухают? Расизм разрешен во Франции?»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли осудил поведение фанатов «Бастии» в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1).
«У меня вопрос к французам: это нормально, что болельщики «Бастии» издают обезьяньи звуки и всю игру ухают, и никто из дисциплинарной комиссии ничего не говорит?
Расизм разрешен во Франции? Или только в Бастии?
Футбол – удивительный спорт, но такие люди, как фанаты «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли в своем инстаграме.
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