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    Алан Ширер: «Игроки «Арсенала» ясно дали понять – они не хотят, чтобы Венгер остался»

    Теги Челси Жозе Моуринью Арсен Венгер Тео Уолкотт Алексис Санчес премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Клаудио Раньери Вест Бромвич Лестер Дэнни Уэлбек Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Ивоби

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер после поражения «Арсенала» в матче 29-го тура АПЛ от «Вест Бромвича» (1:3) высказался о будущем Арсена Венгера и игроках лондонской команды.

    «Игроки «Арсенала» в матче с «Вест Бромвичем» ясно дали понять – они не хотят, чтобы Арсен Венгер остался. Если кто-то и сомневался по поводу того, что команда думает о тренере, в субботу они получили ответ на этот вопрос.

    То, что я увидел на стадионе «Хоторнс», – это ровно то, что я видел в отношении «Лестера» и Клаудио Раньери, «Челси» и Жозе Моуринью в прошлом сезоне. Это происходит с «Арсеналом» на протяжении месяца.

    Они проиграли четыре из пяти матчей в АПЛ. Говорящая статистика. Вы никогда не заставите меня сказать, должен ли тренер сам уйти, или его должны уволить. Но игроки дают понять, что они думают. И Арсен Венгер заслуживает лучшего.

    За последний месяц Венгера пинала пресса и половина болельщиков. И если была игра, в которой футболисты должны были проявить себя, в которой тренеру были нужны его игроки, это именно матч с «Вест Бромвичем». Но мы увидели, что в поражении со счетом 1:3 не было ни игры сердцем, ни борьбы, ни лидерских качеств.

    Футболисты подвели Венгера. Можно мириться с ошибками игроков, но не когда это делают десять человек. Кроме Санчеса, в первом тайме игроки «Арсенала» оконфузились. Но кто-то удивлен этому? Мы, эксперты, десять лет говорим об этом применительно к «Арсеналу».

    Вот почему очень немногие из нас, если вообще находятся такие, перед началом сезона говорят, что «Арсенал» может выиграть АПЛ. Да, они могут победить в шести матчах подряд и выиграть Кубок Англии. Но на это способен и «Уиган».

    Но на протяжении 38 матчей, когда нужны лидеры, когда нужно демонстрировать характер, чего у «Арсенала» нет, лондонцы недостаточно хороши.

    У них есть аккуратные и хорошенькие футболисты, но многие из них так похожи друг на друга. Я смотрю на Уолкотта, Уэлбека, Окслейда-Чемберлена и Ивоби, и я до сих пор не понимаю, что они из себя представляют. Я не понимаю, вингеры они или центрфорварды. Я смотрю на их хавбеков и защиту, и вижу, что им не хватает организации и лидерских качеств.

    Все знают, что «Вест Бромвич» силен на стандартах. Но в этой игре даже команда U-10 смогла бы защититься на угловых лучше, чем «Арсенал».

    По тому, как Арсен выступал в эти выходные, я буду удивлен, если он останется летом. Если он уйдет, то он не заслуживает того, чтобы уходить под крики и протесты. И за это игрокам должно быть стыдно», – написал Ширер в своей колонке.

    «Венгер – уходи» vs «Мы верим в Арсена»

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