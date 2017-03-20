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    «Арсенал» заявил, что не предлагал Тухелю возглавить команду

    Теги Боруссия Дортмунд Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Томас Тухель

    Представитель «Арсенала» прокомментировал информацию Bild о том, что главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может сменить Арсена Венгера в лондонском клубе.

    «Это неправда.

    Будуще Арсена Венгера в «Арсенале» – это обоюдное решение клуба и тренера, о котором мы сообщим в нужное время», — сказал представитель «Арсенала».

    Срок действующего контракта Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании этого сезона.

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