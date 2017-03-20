«Арсенал» заявил, что не предлагал Тухелю возглавить команду

Представитель прокомментировал информацию Bild о том, что главный тренер дортмундской Томас Тухель может сменить Арсена Венгера в лондонском клубе.

«Это неправда.

Будуще в «Арсенале» – это обоюдное решение клуба и тренера, о котором мы сообщим в нужное время», — сказал представитель «Арсенала».

Срок действующего контракта Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании этого сезона.

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