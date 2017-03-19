Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о матче 20-го тура чемпионата России против (0:2), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Прежде всего, разочарованы работой судейской бригады. Эти два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует.

Во втором мяче сфолили на Александрове и было явно вне игры. Мы страдаем от судейских решений.

Думаю, та истерика, которую поднял после матча в Перми, сработала. В прошлом матче была рука Москвы, в этом, наверное, рука Питера. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи судей», – сказал Кирьяков.