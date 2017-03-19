Сергей Кирьяков: «Та истерика, которую «Зенит» поднял после матча в Перми, сработала»
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
«Прежде всего, разочарованы работой судейской бригады. Эти два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует.
Во втором мяче сфолили на Александрове и было явно вне игры. Мы страдаем от судейских решений.
Думаю, та истерика, которую «Зенит» поднял после матча в Перми, сработала. В прошлом матче была рука Москвы, в этом, наверное, рука Питера. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи судей», – сказал Кирьяков.
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