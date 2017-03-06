Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Еськов – «Ростов» и «Терек» и другие назначения
РФС назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России, которые пройдут в ближайшие выходные.
10 марта, пятница
«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).
11 марта, суббота
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск).
ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).
12 марта, воскресенье
«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).
«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).
13 марта, понедельник
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).
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