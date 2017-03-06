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    Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Еськов – «Ростов» и «Терек» и другие назначения

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФС судьи Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Александр Егоров Алексей Еськов Евгений Турбин Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Владислав Назаров Владимир Сельдяков Кирилл Левников Алексей Лунин

    РФС назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России, которые пройдут в ближайшие выходные.

    10 марта, пятница

    «Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    11 марта, суббота

    «Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск).

    ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).

    12 марта, воскресенье

    «Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

    «Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).

    «Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    13 марта, понедельник

    «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).

     

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