Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Еськов – «Ростов» и «Терек» и другие назначения

назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России, которые пройдут в ближайшие выходные.

10 марта, пятница

– «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

11 марта, суббота

– «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), (Невинномысск).

– «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Уфа» – : судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).

12 марта, воскресенье

– «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Амкар» – : судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).

– «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).

13 марта, понедельник

– «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).