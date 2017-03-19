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    Сергей Кирьяков: «Беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Арсенал Тула Сергей Кирьяков

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

    - Те матчи были с соседями по турнирной таблице. Сейчас приехали в гости к «Зениту». Что вас беспокоит накануне предстоящего поединка?

    – Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально. Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы.

    Но в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег. Предстоит очень тяжелый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру все. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем,  – сказал Кирьяков.

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