Тренер Антонио Конте прокомментировал высказывания сотрудников других клубов.

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер и его коллега Жозе Моуринью, работающий с , ранее заявляли, что календарь чемпионата несправедлив, поскольку у «синих» есть возможность больше отдыхать между турами в рождественнский период.

«Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине. Я не составляю календарь. Преимущество – это на один день отдыха больше в сравнении с . Это преимущество, если хотим говорить о преимуществах. Но я рассматриваю в качестве преимуществ нечто иное.

В ходе сезона может случаться всякое. Бывает, что у команды есть какое-то преимущество. Но это точно не тот случай. До наступления рождественнского периода мы провели три матча за шесть дней, встретившись с «Вест Бромвичем», «Сандерлендом» и «Кристал Пэлас». В тех обстоятельствах команда проявила хорошую физическую готовность. Я предпочитаю, чтобы так и было, когда проходит несколько игр за небольшое количество дней, ведь ради этого мы и трудились усердно», – сказал итальянец.