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    Зинедин Зидан: «Роналду может быть заменен так же, как и любой другой»

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    Тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями по окончании игры с «Атлетиком» (2:1).

    «Осталось 11 туров. Мы лидируем, но сейчас это ничего не значит.

    «Реал» добился победы на сложном выезде. Нам доставили много проблем, но в то же время команда показала характер. Знаем, впереди еще будут сложные игры.

    Бензема прекрасно провел матч. В конце нам удалось лучше сбалансировать игру со схемой 4-4-2.

    Что касается замены, то нет повода переживать за Роналду. Криштиану может быть заменен так же, как и любой другой. Он доволен, поскольку мы победили, вот и все.

    Васкес вышел, чтобы команда играла по схеме 4-4-2, чтобы все вместе оборонялись. Это не означало, что отступаем перед соперником. Мы хотели сбалансировать игру.

    Бэйл, Роналду и Бензема много отдали сегодня. По этой причине двух последних мы заменили на Иско и Морату», – сказал француз.

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