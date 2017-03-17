Павел Недвед: «Ювентус» стал лучше и может без страха играть против «Барселоны»
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о соперничестве с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Матчи против «Барселоны» будут увлекательными. Это одна из самых известных команд мира.
Нам нужно сосредоточиться на настоящем. Мы знаем, что мы очень сильны и способны выдержать конкуренцию.
Думаю, «Ювентус» стал лучше с момента финала Лиги чемпионов в 2015 году (1:3). Эта команда может без страха играть против «Барселоны».
Не верю, что на таком уровне что-то решают матчи дома или на выезде. Нужно играть в свой лучший футбол на протяжении более чем 180 минут», – сказал Недвед.
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