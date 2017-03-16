Константин Эрнст: «Переговоры о покупке прав на матчи ЧМ-2018 продолжаются»
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что переговоры с ФИФА относительно покупки прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 года еще не закончены.
«Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены», – сказал Эрнст.
Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили ФИФА менее 100 млн долларов за телеправа на КК-2017 и ЧМ-2018.
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