Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что переговоры с ФИФА относительно покупки прав на трансляцию матчей года еще не закончены.

«Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены», – сказал Эрнст.

Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили ФИФА менее 100 млн долларов за телеправа на КК-2017 и ЧМ-2018.

Генпродюсер «Первого канала»: «Ситуация в переговорах с ФИФА о телеправах находится в мертвой точке»