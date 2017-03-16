Верратти объявил, что подаст в суд на L’Équipe за статью о вечеринке перед игрой с «Барсой»

Полузащитник Марко Верратти объявил, что подаст в суд на газету L’Équipe.

Издание ранее сообщило, что итальянец и хавбек Блез Матюиди посетили ночной клуб в преддверии разгромного поражения от «Барселоны» (1:6). По мнению футболиста, это клевета.

В статье утверждалось, что в понедельник, 6 марта, полузащитники присутствовали на организованной компанией Puma вечеринке в одном из клубов Парижа. На мероприятии была представлена коллекция, разработанная с участием певицы Рианны. Футболисты покинули клуб сильно позже полуночи.

По мнению итальянца, изложенная в статье информация – ложь. Такая клевета наносит урон его профессиональной репутации. Публикация подобной статьи противоречит журналистской этике. Футболист дал своему адвокату указание использовать все возможности призвать газету к ответу в юридической плоскости.

Верратти и Матюиди были в ночном клубе перед матчем с «Барселоной»