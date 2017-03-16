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    Рой Кин: «Игроки «Арсенала» слишком заняты селфи, вместо того чтобы думать о победе в АПЛ»

    Теги Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов «Арсенала» за зависимость от селфи.

    «Я смотрю на нынешних игроков – они добиваются результата, делают селфи или обмениваются футболками в перерыве. Он слишком наслаждаются всем этим.

    Конечно, когда ты играешь за большой клуб и добиваешься результата, получай от этого удовольствие. Но нужно быть готовым к следующей битве, потому что в этой игре вас могут побить.

    Слишком многие игроки «Арсенала» интересуются селфи. Вместо того чтобы сосредоточиться на завоевании чемпионских титулов АПЛ, все сводится к тому, как выглядят их тела, волосы.

    У них действительно хорошие игроки, и есть всего лишь один-два футболиста, которые больше заинтересованы в селфи и шести кубиках пресса», – сказал Кин в интервью Newstalk.

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