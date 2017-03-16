Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов за зависимость от селфи.

«Я смотрю на нынешних игроков – они добиваются результата, делают селфи или обмениваются футболками в перерыве. Он слишком наслаждаются всем этим.

Конечно, когда ты играешь за большой клуб и добиваешься результата, получай от этого удовольствие. Но нужно быть готовым к следующей битве, потому что в этой игре вас могут побить.

Слишком многие игроки интересуются селфи. Вместо того чтобы сосредоточиться на завоевании чемпионских титулов АПЛ, все сводится к тому, как выглядят их тела, волосы.

У них действительно хорошие игроки, и есть всего лишь один-два футболиста, которые больше заинтересованы в селфи и шести кубиках пресса», – сказал Кин в интервью Newstalk.