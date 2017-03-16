Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«На всех собраниях я пытался убедить игроков, что мы должны атаковать здесь, стараться забить.

Моя ошибка в том, что я не сумел их убедить. У меня получилось сделать это во втором тайме, но было слишком поздно.

Все тренеры совершают ошибки, но я не думаю, что это произошло из-за ошибочной тактики.

После перерыва мы старались победить, мы пытались играть. На протяжении всей карьеры я делаю это. Но проблема заключается в первом тайме – нас не было на поле.

Дело не в защите. С этим не было проблем. Наши форварды должны действовать агрессивнее, подбирать мячи. Мы этого не делали в ключевые моменты игры, поэтому и вылетели.

Я пришел в , чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я пытался и буду пытаться снова. Такой игры, как в этом сезоне, как во втором тайме, было бы достаточно.

Этот турнир очень труден. Надеюсь, мы извлечем уроки, а когда вернемся, сможем на протяжении всех 90 минут играть так, как играли в первом матче», – сказал Гвардиола.