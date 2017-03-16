Хосеп Гвардиола: «Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я буду пытаться снова»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).
«На всех собраниях я пытался убедить игроков, что мы должны атаковать здесь, стараться забить.
Моя ошибка в том, что я не сумел их убедить. У меня получилось сделать это во втором тайме, но было слишком поздно.
Все тренеры совершают ошибки, но я не думаю, что это произошло из-за ошибочной тактики.
После перерыва мы старались победить, мы пытались играть. На протяжении всей карьеры я делаю это. Но проблема заключается в первом тайме – нас не было на поле.
Дело не в защите. С этим не было проблем. Наши форварды должны действовать агрессивнее, подбирать мячи. Мы этого не делали в ключевые моменты игры, поэтому и вылетели.
Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я пытался и буду пытаться снова. Такой игры, как в этом сезоне, как во втором тайме, было бы достаточно.
Этот турнир очень труден. Надеюсь, мы извлечем уроки, а когда вернемся, сможем на протяжении всех 90 минут играть так, как играли в первом матче», – сказал Гвардиола.
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