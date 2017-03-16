Полузащитник «Севильи» Самир Насри прокомментировал свое удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:2) после стычки с форвардом Джейми Варди.

«Он ничего не сказал, просто хорошо все обыграл. Мы шли лицом к лицу, а затем Варди упал.

Думал, что английский футболист должен быть жестче. Он сам встал со мной лицом к лицу, а потом просто упал. Он хорошо разыграл все.

Я не трогал его, не делал никакого движения головой. Варди завалился, и судья дал нам по желтой карточке.

Варди – обманщик. Если бы он был иностранцем, английская пресса назвала бы его обманщиком.

вел 2:0, они играли как мужчины. Вы не лучше нас, но вы ведете 2:0. Вы пройдете дальше, просто играйте. Ты игрок сборной, тебе не нужно делать таких вещей.

Я бы хотел поговорить с ним, но, вы знаете, кругом слишком много камер, слишком много охраны. Я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию.

Мы не играем в одной лиге, так что мне будет трудно встретиться с ним. Это больше не имеет значения», – заявил Насри.