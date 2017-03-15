РФПЛ запретила проводить матчи чемпионата России на стадионах «Центральный» в Казани и «Олимп-2» в Ростове-на-Дону
Комиссия РФПЛ, которая следит за качеством газонов футбольных полей, запретила проведение матчей на стадионах «Рубина» и «Ростова».
«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей РОСГОССТРАХ Чемпионата России на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов», — сказано в заявлении на сайте РФПЛ.
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