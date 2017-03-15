РФПЛ запретила проводить матчи чемпионата России на стадионах «Центральный» в Казани и «Олимп-2» в Ростове-на-Дону

Комиссия РФПЛ, которая следит за качеством газонов футбольных полей, запретила проведение матчей на стадионах и «Ростова».

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей РОСГОССТРАХ Чемпионата России на стадионы в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов», — сказано в заявлении на сайте РФПЛ.

Сергей Прядкин: «В Казани просто бедовое поле, мы отреагируем очень жестко»

Агроном стадиона «Олимп-2»: «А что тут возмущаться, если Моуринью абсолютно прав»