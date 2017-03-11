Президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал состояние газона на стадионе «Центральный» во время матча 19-го тура чемпионата России «Рубин» – «Оренбург» (0:0).

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион «Центральный». Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии.

Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.

Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества.

«Зенит» уже заявлен на «Казань-Арене», но это не дает повода играть на таком поле, как на «Центральном». Пусть это и достаточно жесткая критика, но мы все-таки думали, что они успеют восстановить газон после кубковой игры, мы тогда дали свои рекомендации.

Так что было бы здорово, чтобы они побыстрее перешли на «Казань-Арену», а этот газон привели в порядок, потому что еще неизвестно, что нас ожидает впереди с точки зрения погоды. Знаю отношения республиканских и городских властей, думаю, они приведут все в порядок», – сказал Прядкин.