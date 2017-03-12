Главный тренер Мирча Луческу заявил, что предполагал о проблемах с судейством в матче чемпионата России против (0:1).

«Мы встречались с руководством клуба на этой неделе. Я обратил их внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После ЦСКА, оказывается, был анализ судейства, и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита». По высказываниям Гинера.

Все это началось после нашего матча со «Спартаком» и большого шума. Нас стали судить совсем по-другому. Можно вспомнить игры с «Тереком», не поставленный пенальти с «Анжи», после которого нам забили гол, гол из положения вне игры с «Краснодаром», в Ростове то же самое произошло. Мы теряли очки в этих играх благодаря судейству.

Я это прочувствовал и обратил внимание руководства «Зенита», что сопернику будет позволено играть намного жестче, чем в игре с ЦСКА.

Никогда не критикую судейство просто так. Все мои претензии аргументированы. Я не говорю о давлении на нас в целом, а обращаю внимание на отдельные моменты.

Мы практически всегда заставляем соперника обороняться в своей штрафной площадке. Естественно, при такой плотной обороне появляются штрафные удары, свободные, те же самые пенальти. Хочу, чтобы нам давали то, что явно имело место, а большего не требую, — сказал Луческу в эфире программы «После футбола»