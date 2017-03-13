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    Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча «Барселона» – «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов судьи болельщики Дениз Айтекин

    Петиция на сайте Change.org о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) собрала более 200 тысяч подписей.

    Петицию создал болельщик «Реала» Луис Мелендо Ольмедо. Он настаивает на переигровке, поскольку «арбитры серьезно навредили «ПСЖ» в прошедшей игре». Испанец привел 20 эпизодов из матча, в которых, по его мнению, главный арбитр встречи Айтекин ошибочно принимал сторону футболистов каталонской команды.

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Однако в ответном матче парижане уступили со счетом 6:1 и не смогли выйти в четвертьфинал.

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