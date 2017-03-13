Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о работе арбитров в примере и Лиге чемпионов.

«Тема судейства сильно раздута. Арбитры делают то, что могут. И всегда будет дискуссия о введении видеоповторов. Когда это случится, больше внимания станет уделяться непосредственно игре и успехам футболистов.

Мы постоянно стремимся к улучшениям и выдвигаем соответствующие предложения. Состоим в комиссии ФИФА, которая изучает этот вопрос, и продолжим работу над ним.

Так или иначе, обыграла бы «ПСЖ». Они совершили нечто эпическое, то, что было необходимо.

Я согласен с президентом . Он сказал, что рефери не повлиял на результат, поскольку никак нельзя было знать, случится ли гол в конце.

«Барселона» заслуженно прошла дальше. Я поздравляю их с тем, что они переписали историю. Мы не собираемся умалять ценность успеха испанской команды в Лиге чемпионов», – дал комментарии функционер.

Представители «ПСЖ» остались недовольны работой рефери после матча с «Барселоной» (1:6).

Ошибки судьи, которые помогли «Барселоне»

Президент «ПСЖ»: «На Ди Марии был пенальти, на Суаресе – нет. Судьи должны соответствовать уровню турнира»