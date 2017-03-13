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    Президент Ла Лиги Тебас: «Барселона» заслуженно прошла «ПСЖ». Не будем умалять успех испанской команды»

    Теги ПСЖ Барселона примера Испания Лига чемпионов судьи Хавьер Тебас Дениз Айтекин Профессиональная футбольная лига Испании Нассер Аль-Хелайфи

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о работе арбитров в примере и Лиге чемпионов.

    «Тема судейства сильно раздута. Арбитры делают то, что могут. И всегда будет дискуссия о введении видеоповторов. Когда это случится, больше внимания станет уделяться непосредственно игре и успехам футболистов.

    Мы постоянно стремимся к улучшениям и выдвигаем соответствующие предложения. Состоим в комиссии ФИФА, которая изучает этот вопрос, и продолжим работу над ним.

    Так или иначе, «Барселона» обыграла бы «ПСЖ». Они совершили нечто эпическое, то, что было необходимо.

    Я согласен с президентом «ПСЖ». Он сказал, что рефери не повлиял на результат, поскольку никак нельзя было знать, случится ли гол в конце.

    «Барселона» заслуженно прошла дальше. Я поздравляю их с тем, что они переписали историю. Мы не собираемся умалять ценность успеха испанской команды в Лиге чемпионов», – дал комментарии функционер.

    Представители «ПСЖ» остались недовольны работой рефери Дениза Айтекина после матча с «Барселоной» (1:6).

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