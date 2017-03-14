Вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Барселоной» (4:0, 1:6) может повлечь за собой массовый уход игроков из парижского клуба.

Сообщается, что вероятность перехода полузащитника из «ПСЖ» в другую команду оценивается в 80%. Не исключено, что аргентинец примет повторное предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Кроме того, об уходе из «ПСЖ» задумался хавбек , которого прошлым летом пытался приобрести «Ювентус».

Ранее стало известно, что будущее Марко Верратти и Маркиньоса на «Парк де Пренс» также под вопросом.

«ПСЖ» заявил, что Верратти и Матюиди не ходили в ночной клуб перед матчем с «Барселоной»