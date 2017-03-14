Telefoot: вероятность ухода Ди Марии из «ПСЖ» – 80%, Матюиди тоже может уйти
Вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Барселоной» (4:0, 1:6) может повлечь за собой массовый уход игроков из парижского клуба.
Сообщается, что вероятность перехода полузащитника Анхеля Ди Марии из «ПСЖ» в другую команду оценивается в 80%. Не исключено, что аргентинец примет повторное предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Кроме того, об уходе из «ПСЖ» задумался хавбек Блез Матюиди, которого прошлым летом пытался приобрести «Ювентус».
Ранее стало известно, что будущее Марко Верратти и Маркиньоса на «Парк де Пренс» также под вопросом.
«ПСЖ» заявил, что Верратти и Матюиди не ходили в ночной клуб перед матчем с «Барселоной»
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