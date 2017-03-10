Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» заявил, что Верратти и Матюиди не ходили в ночной клуб перед матчем с «Барселоной»

    Теги ПСЖ Блез Матюиди лига 1 Франция Лига чемпионов Марко Верратти

    «ПСЖ» выступил с опровержением по поводу появившейся информации о том, что полузащитники Марко Верратти и Блез Матюиди перед ответной игрой против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5, 5:6 по сумме двух матчей) посетили ночной клуб.

    «Визит Матюиди и Верратти в ночной клуб за два дня до матча с «ПСЖ»? Это оскорбление в адрес их профессионализма и нашего клуба.

    Поражение – не повод распространять самые вредоносные из всех возможных слухи. Позор тем, в первую очередь L’Equipe, кто пишет такие «новости», не проверяя достоверность фактов. Нет им доверия», – говорится в заявлении «ПСЖ».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться