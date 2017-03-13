Федор Смолов: «Скорее всего, сыграю только в апреле»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что, скорее всего, не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (первый матч – 1:2) из-за травмы задней поверхности бедра.
- С «Сельтой» сыграете?
- Наверное, нет. Скорее всего, только в апреле.
- А за сборную?
- Меня же вызвали. Посмотрим, – сказал Смолов.
«Краснодар» примет «Сельту» 16 марта. Смолов вызван на товарищеские матчи сборной России с Кот-д’Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и с Бельгией (28 марта в Сочи).
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