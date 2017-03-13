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    Федор Смолов: «Скорее всего, сыграю только в апреле»

    Теги Федор Смолов Премьер-лига Россия Сельта Лига Европы сборная России Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что, скорее всего, не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (первый матч – 1:2) из-за травмы задней поверхности бедра.

    - С «Сельтой» сыграете?

    - Наверное, нет. Скорее всего, только в апреле.

    - А за сборную?

    - Меня же вызвали. Посмотрим, – сказал Смолов.

    «Краснодар» примет «Сельту» 16 марта. Смолов вызван на товарищеские матчи сборной России с Кот-д’Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и с Бельгией (28 марта в Сочи).

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