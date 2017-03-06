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    Смолов пропустит первый матч против «Сельты» в Лиге Европы

    Теги Федор Смолов Сельта Лига Европы травмы Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист не поедет вместе с командой в Виго.

    27-летний игрок почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) и досрочно покинул поле.

    Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.

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