Смолов пропустит первый матч против «Сельты» в Лиге Европы

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист не поедет вместе с командой в Виго.

27-летний игрок почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) и досрочно покинул поле.

Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.