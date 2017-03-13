Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал комментарии касательно скандала, которым сопровождался матч «Амкар» – «Зенит» (1:0).

«Мы уже поднимали вопрос о видеоповторах. Позиция РФПЛ: мы за все новинки в области технической оснащенности и применения IT-технологий, которые бы способствовали прогрессу и соблюдению правил. На ближайшем собрании обязательно обсудим внедрение видеоповторов и системы фиксации взятия ворот.

Удовольствие дорогое, но это не те деньги, чтобы скупиться на столь важное дело. Пока не готов назвать примерную стоимость, нужно хорошо изучить все варианты. Посмотрим, может, после чемпионата мира на части стадионов такие системы останутся, этим сейчас занимается ФИФА.

Клубы в целом поддерживают нашу инициативу. Единственное, нужно ограничить использование видеоповторов только важными эпизодами: такими, как удаление или определение взятия ворот, чтобы не тормозить игру. Плюс, по нашему предложению команды будут иметь право воспользоваться видеоповтором не более двух раз за матч.

Сегодня пройдет еще одна игра: «Локомотив» – «Краснодар», завтра мы подведем итоги тура и обсудим с клубами, что делать дальше. К сожалению, не проходит и тура, чтобы клубы не высказывались по разным моментам, в частности по судейству. Особенно учитывая ожесточенную и бескомпромиссную борьбу в нашем чемпионате.

Я разговаривал с руководством «Зенита», они тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Но она касается не только «Зенита», просто питерцы вчера попали в неприятную историю. Нужно еще раз внимательно посмотреть видео, но я считаю, что мяч все-таки пересек черту и надо было засчитывать гол. Подчеркну, что это мнение не специалиста, а меня как руководителя организации. Опять же, у ЦСКА тоже были вопросы, связанные с трактовкой правил, и у «Спартака» были, и у «Краснодара».

Да, вчера «Зенит» попал в очень щекотливую ситуацию, но изменения назрели давно. Обсудим с руководителями клубов внедрением новых технологий. Тренеры должны высказаться. Мы об этом уже говорили, но ряд людей тогда были против. По их мнению, видеоповторы будут тормозить игру. Исходя из этого, мы выработали условие, что пользоваться видеоповтором можно не чаще двух раз за игру только в явно ключевых ситуациях», – сказал функционер.

«Зенит» остался крайне недоволен работой судейской бригады Евгения Турбина.

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»