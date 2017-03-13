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    Игроки «Линкольна» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» после поражения 0:5 от «Арсенала»

    Теги Эмирейтс Кубок Англии Арсенал сборная Новой Зеландии Линкольн Сити

    После четвертьфинала Кубка Англии футболисты «Линкольн Сити» помыли гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Арсенала».

    «Линкольн», ставший первым за 103 года клубом из нон-лиги в 1/4 финала турнира, проиграл на «Эмирейтс» (0:5). После игры команда попросила пылесос у сотрудников стадиона.

    «Мы всегда убираемся в раздевалке, чтобы удостовериться, что сдаем ее в том же виде, в котором получили.

    Если это достойное поведение для All Blacks (сборная Новой Зеландии по регби – прим. Sports.ru), то и для нас – тоже», – сказал главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули.

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