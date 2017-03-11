Президент «ПСЖ»: «Мы полностью поддерживаем Эмери»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после разгрома от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поддержал главного тренера команды Унаи Эмери.
«С момента своего прихода Эмери очень интенсивно работал для того, чтобы сделать эту команду лучше. Мы должны извлечь уроки из этой истории, а не реагировать на эмоциях.
В последние дни у меня были продолжительные беседы с тренером. Унаи обладает качествами, в которые мы верим. Мы полностью поддерживаем его.
Мы будем говорить с Эмери об изменениях, которые необходимо сделать в межсезонье. Летом мы будем работать над тем, чтобы послать всем серьезный сигнал – наши амбиции высоки», – сказал Аль-Хелайфи.
«Если мы проиграем 1:5 «Барселоне», ты будешь рад?» Диалог игроков «ПСЖ» до матча
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