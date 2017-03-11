Президент Нассер Аль-Хелайфи после разгрома от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поддержал главного тренера команды .

«С момента своего прихода Эмери очень интенсивно работал для того, чтобы сделать эту команду лучше. Мы должны извлечь уроки из этой истории, а не реагировать на эмоциях.

В последние дни у меня были продолжительные беседы с тренером. Унаи обладает качествами, в которые мы верим. Мы полностью поддерживаем его.

Мы будем говорить с Эмери об изменениях, которые необходимо сделать в межсезонье. Летом мы будем работать над тем, чтобы послать всем серьезный сигнал – наши амбиции высоки», – сказал Аль-Хелайфи.

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