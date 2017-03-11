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    «Бавария» включилась в борьбу за Хамеса

    Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Хамес Родригес

    Полузащитник Хамес Родригес, у которого дефицит игровой практики в «Реале», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

    Вслед за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интером» и «Ювентусом» 25-летнего колумбийца по окончании сезона захотела приобрести «Бавария».

    Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти хорошо знаком с Хамесом по совместной работе в мадридском клубе.

    В 13 играх текущего чемпионата Испании хавбек забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, при этом Хамес пропустил ряд больших матчей – финал клубного чемпионата мира, класико с «Барселоной» (1:1) и ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

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