Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «Ребята, меня ничего не напрягает»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Амкар Ростов Премьер-лига Россия Александр Кокорин Краснодар

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» и отметил, что не чувствует никакого давления на себя.

    – В последнее время у команды возникают трудности в выездных играх…

    – Мистер акцентировал внимание на этом, думаю, это может быть связано с тем, что осенью мы параллельно играли еще и в Лиге Европы.

    – Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

    – Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить.

    – Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

    – Нет, никаких переживаний нет. Главное, чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать, не столь важно.

    – По силам ли «Зениту» догнать «Спартак»?

    – Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно-белых много непростых матчей.

    ЦСКА сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

    – Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по-прежнему дух победителей, – сказал Кокорин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться