Нападающий Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» и отметил, что не чувствует никакого давления на себя.

– В последнее время у команды возникают трудности в выездных играх…

– Мистер акцентировал внимание на этом, думаю, это может быть связано с тем, что осенью мы параллельно играли еще и в Лиге Европы.

– Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

– Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить.

– Вы много забивали на сборах, а в официальных матчах после паузы вам не удавалось отличиться. Переживаете на этот счет?

– Нет, никаких переживаний нет. Главное, чтобы забивала команда, а кто именно это будет делать, не столь важно.

– По силам ли «Зениту» догнать ?

– Конечно. У нас впереди очное противостояние, после которого у красно-белых много непростых матчей.

– сможет вмешаться в чемпионскую гонку?

– Да, все мы знаем, что такое ЦСКА. Эта команда может выиграть последние десять матчей и стать в итоге чемпионом, как это было в прошлом году. Несмотря на появление нового тренера, у команды по-прежнему дух победителей, – сказал Кокорин.