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    Жозе Моуринью: «Мы с Калачевым сказали друг другу «заткнись», но после игры помирились»

    Теги Ростов Тимофей Калачев Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Лига Европы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о небольшом конфликте с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым по ходу матча в 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

    «Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд».

    Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – передает слова Моуринью корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.

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