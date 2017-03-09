Жозе Моуринью: «Мы с Калачевым сказали друг другу «заткнись», но после игры помирились»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о небольшом конфликте с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым по ходу матча в 1/8 финала Лиги Европы (1:1).
«Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд».
Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – передает слова Моуринью корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.
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