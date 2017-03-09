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    Хаби Алонсо: «Я хотел завершить карьеру, играя на самом высоком уровне»

    Теги Бавария Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад примера Испания сборная Испании Лига чемпионов

    Хавбек «Баварии» Хаби Алонсо поделился мыслями о своем решении завершить карьеру по окончании сезона.

    «Решение далось непросто. Но верю, что принял его в правильный момент. Я всегда думал, что лучше завершить карьеру пораньше, а не поздно. Все еще хорошо чувствую себя, но считаю этот момент подходящим.

    Я хотел завершить карьеру, играя на самом высоком уровне. А «Бавария» – это высочайший уровень. Я невероятно горд и счастлив от того, что играю за этот клуб и вхожу в эту семью.

    Мне довелось очень много познать за время выступлений за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». Это прекрасные клубы. Конечно же, была еще сборная Испании.

    Я никогда бы не подумал, что карьера получится до такой степени великолепной. Надеюсь, до ее окончания случится еще что-то», – сказал полузащитник.

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