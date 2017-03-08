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    Кто забьет сегодня: Месси, Обамеянг или Кавани? Соберите команду в Kixx за минуту и выиграйте $20

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Бенфика Барселона Лига чемпионов мобильные приложения Kixx

    Kixx – международный развлекательный проект о спорте и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими участниками в больших и маленьких лигах.

    ИГРАТЬ В БРАУЗЕРЕ

    ИГРАТЬ НА ANDROID

    ИГРАТЬ НА iPHONE/iPAD

    В чем суть игры?

    Перед матчами вы собираете команды из реальных спортсменов. По ходу матчей они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).

    А как здесь выиграть?

    Вы соревнуетесь с другими людьми, побеждают те, чьи спортсмены набрали в сумме больше очков. Победители некоторых лиг получают денежные приз в размере 20 долларов.

    Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

    Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

    А есть приложение для мобильного?

    Разумеется. Вы можете играть в Kixx прямо в браузере с компьютера или телефона, а также в удобнейших приложениях для iPhone и Android. Они, кстати, недавно были обновлены и стали еще совершеннее.

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