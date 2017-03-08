Евро-2024 пройдет в Германии или Турции

Лишь две страны подали официальные заявки на проведение Евро-2024.

К 3 марта – дедлайну – получил заявки от Германии и Турции. Таким образом, только эти две страны будут претендовать на проведение чемпионата Европы. Скандинавские страны, намеревавшиеся подать коллективную заявку, этого не сделали.

Германия принимала турнир в 1988 году, немцы также проводили ЧМ-1974 и ЧМ-2006. Турция же не принимала ни одного крупного турнира.