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    Евро-2024 пройдет в Германии или Турции

    Теги УЕФА Евро-2024

    Лишь две страны подали официальные заявки на проведение Евро-2024.

    К 3 марта – дедлайну – УЕФА получил заявки от Германии и Турции. Таким образом, только эти две страны будут претендовать на проведение чемпионата Европы. Скандинавские страны, намеревавшиеся подать коллективную заявку, этого не сделали.

    Германия принимала турнир в 1988 году, немцы также проводили ЧМ-1974 и ЧМ-2006. Турция же не принимала ни одного крупного турнира.

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