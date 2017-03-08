Тренер «Баварии» поделился мыслями о Лиге чемпионов.

«Я не хочу, чтобы достался нам в четвертьфинале. Хотелось бы встретиться с этой командой в финальном матче в Кардиффе.

Что касается ответной игры с , то трудно было выйти на поле с полной концентрацией после домашней победы со счетом 5:1. Мы обсуждали это перед матчем, я говорил футболистам. Но на бессознательном уровне были трудности», – сказал итальянец.

Анчелотти возглавлял «Реал» на протяжении двух сезонов и был уволен в конце мая 2015 года. Тренер выиграл с мадридской командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.