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    Карло Анчелотти: «Я хотел бы встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал

    Тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями о Лиге чемпионов.

    «Я не хочу, чтобы «Реал» достался нам в четвертьфинале. Хотелось бы встретиться с этой командой в финальном матче в Кардиффе.

    Что касается ответной игры с «Арсеналом», то трудно было выйти на поле с полной концентрацией после домашней победы со счетом 5:1. Мы обсуждали это перед матчем, я говорил футболистам. Но на бессознательном уровне были трудности», – сказал итальянец.

    Анчелотти возглавлял «Реал» на протяжении двух сезонов и был уволен в конце мая 2015 года. Тренер выиграл с мадридской командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

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