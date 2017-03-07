Президент РФС Виталий Мутко поделился мыслями о работе арбитров.

«Давайте отдадим полномочия судейскому комитету. Одобрена вся система – отбора, подхода, оценок. Ранее у нас не занимались судейством по-взрослому. Сейчас работа только начинается, люди четыре месяца всего работает.

Правильно сказали на исполкоме, что должна быть одинаковая трактовка. А то один матч в одной манере судится, второй – в другой. Думаю, нам просто нужно время, все наладится», – дал комментарии функционер.

Мутко занимает пост президента РФС с сентября 2015 года. Он также возглавлял организацию в 2005-2009 годах.