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    Филипп Киркоров: «Моя песня не приурочена к ЧМ-2018»

    Теги ЧМ-2018

    Известный певец Филипп Киркоров опроверг информацию о том, что он записал гимн ЧМ-2018.

    «Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам. К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, – зрителей.

    Можно ли сделать песню гимном ЧМ-2018? Я же не автор, это вопрос к тем, кто создал эту песню и инициировал съемку, я лишь поддержал Киселева и Гуцериева. Как у Булгакова: «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут». Если произведение понравится, сами попросят», – сказал Киркоров.

    Алексей Сорокин: «Впервые слышим о гимне ЧМ-2018. Не имею представления, что там записывает Киркоров»

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