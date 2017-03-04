В Сочи на стадионе «Фишт» в закрытом режиме прошли съемки клипа к ЧМ-2018. Об этом сообщает информационное агентство «Молния Спорт».

Съемками руководил основатель группы «Земляне» и автор музыки к предполагаемому гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. В качестве автора текста выступил олигарх и член богатейшей семьи России по версии Forbes Михаил Гуцериев.

Главным исполнителем песни является Филипп Киркоров. Помимо него, в клипе присутствуют Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие артисты.