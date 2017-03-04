Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Молния Спорт»: Киркоров записал гимн ЧМ-2018 на стихи миллиардера Гуцериева

    Теги Премьер-лига Россия сборная России происшествия ЧМ-2018 Кубок конфедераций Олимпийский стадион Сочи

    В Сочи на стадионе «Фишт» в закрытом режиме прошли съемки клипа к ЧМ-2018. Об этом сообщает информационное агентство «Молния Спорт».

    Съемками руководил основатель группы «Земляне» и автор музыки к предполагаемому гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. В качестве автора текста выступил олигарх и член богатейшей семьи России по версии Forbes Михаил Гуцериев.

    Главным исполнителем песни является Филипп Киркоров. Помимо него, в клипе присутствуют Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие артисты.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться