Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Сорокин: «Впервые слышим о гимне ЧМ-2018. Не имею представления, что там записывает Киркоров»

    Теги ЧМ-2018 Алексей Сорокин Олимпийский стадион Сочи

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал появление в сети ролика, на котором Филипп Киркоров и другие российские артисты снимают на стадионе «Фишт» клип, посвященный ЧМ-2018.

    «Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне ЧМ-2018. Не имею представления, что там записывает Киркоров. К нам информация о том, что записывается гимн, не приходила.

    Если бы речь шла об официальном гимне ЧМ-2018, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они ничего об этом не знают, и про это речь не шла.

    Когда будет обнародован гимн? Ничего не могу сказать», – заключил Сорокин.

    «Молния Спорт»: Киркоров записал гимн ЧМ-2018 на стихи миллиардера Гуцериева

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться