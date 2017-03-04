Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал появление в сети ролика, на котором Филипп Киркоров и другие российские артисты снимают на стадионе «Фишт» клип, посвященный ЧМ-2018.

«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне ЧМ-2018. Не имею представления, что там записывает Киркоров. К нам информация о том, что записывается гимн, не приходила.

Если бы речь шла об официальном гимне ЧМ-2018, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они ничего об этом не знают, и про это речь не шла.

Когда будет обнародован гимн? Ничего не могу сказать», – заключил Сорокин.

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