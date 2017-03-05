Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «Я не хочу защищать результат и отходить к своей штрафной при счете 2:0»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сандерленд Хосеп Гвардиола Лерой Сане

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Сандерлендом» в матче 27-го тура АПЛ (2:0).

    «Мы очень довольны. Играли хорошо, ожидали агрессивного и интенсивного футбола.

    Забили прекрасный первый гол. Было важно уйти на перерыв при счете 1:0. Если бы хозяева повели при такой невероятной атмосфере на стадионе, нам было бы трудно.

    Сане с каждым днем становится все лучше. У него еще есть моменты, которые можно исправить, но ему только 21 год. Лерой очень умный и приятный парень. Мы здесь для того, чтобы помочь ему стать тем, кем он может стать.

    В последние 25 минут мои игроки пасовали друг другу. Я не хочу защищать результат и отходить к своей штрафной. Это нормально при счете 3:0, 4:0, но не при 2:0», – сказал Гвардиола.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Сити».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться