Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Сандерлендом» в матче 27-го тура АПЛ (2:0).

«Мы очень довольны. Играли хорошо, ожидали агрессивного и интенсивного футбола.

Забили прекрасный первый гол. Было важно уйти на перерыв при счете 1:0. Если бы хозяева повели при такой невероятной атмосфере на стадионе, нам было бы трудно.

Сане с каждым днем становится все лучше. У него еще есть моменты, которые можно исправить, но ему только 21 год. Лерой очень умный и приятный парень. Мы здесь для того, чтобы помочь ему стать тем, кем он может стать.

В последние 25 минут мои игроки пасовали друг другу. Я не хочу защищать результат и отходить к своей штрафной. Это нормально при счете 3:0, 4:0, но не при 2:0», – сказал Гвардиола.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Сити».