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    Денис Глушаков: «Я не пожал руку Каррере? Он был в игре и вроде бы не подавал мне руку»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия травмы Денис Глушаков Краснодар Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере, уходя с поля в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2).

    «Сказал Каррере о боли, он ответил: «Сыграй сколько сможешь».

    Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.

    Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», – сказал Глушаков.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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