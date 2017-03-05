Полузащитник Денис Глушаков объяснил, почему не пожал руку главному тренеру команды , уходя с поля в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Сказал Каррере о боли, он ответил: «Сыграй сколько сможешь».

Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.

Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», – сказал Глушаков.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.