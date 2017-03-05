Денис Глушаков: «Я не пожал руку Каррере? Он был в игре и вроде бы не подавал мне руку»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере, уходя с поля в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2).
«Сказал Каррере о боли, он ответил: «Сыграй сколько сможешь».
Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку.
Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», – сказал Глушаков.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
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