Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Миранчук забил в 3 официальных матчах подряд

    Теги Локомотив Крылья Советов Премьер-лига Россия Алексей Миранчук

    Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук забил гол в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

    Полузащитник выдал результативную серию из 3 официальных игр. Ранее он забил в декабрьской встрече с «Тереком» (2:0) и в кубковом матче с «Тосно» (1:0).

    В игре с «Крыльями Советов» полузащитник также сделал голевую передачу. На счету хавбека 2 гола и 3 результативных паса после 17 матчей в текущем чемпионате.

    Если бы в русском футболе все шло как надо

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться